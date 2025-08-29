Porti sardi, il Mit chiede l’intesa alla Regione sulla nomina di BagalàLa procedura segue quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha inviato al presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, la richiesta di intesa per la nomina dell’ingegnere Domenico Bagalà a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
La procedura segue quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994, numero 84, secondo cui la nomina dei presidenti delle Autorità portuali avviene con decreto del ministro, previa intesa con il presidente della Regione interessata.
Secondo il Mit, questa iniziativa mira a garantire la continuità e l’efficienza delle attività dell’ente portuale, considerato un nodo strategico per la crescita economica e la mobilità nell’Isola.