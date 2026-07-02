Adesso è ufficiale: il prossimo torneo di Eccellenza Paolo Arca lo affronterà con la maglia del Santa Teresa. Dopo le rivelazioni del diesse Tommasino Muntoni arriva l’annuncio del club, lieto di comunicare che il primo nuovo acquisto della stagione 2026/27 è l’esperto difensore sassarese, reduce dalla vittoria del campionato con l’Ossese.

Esterno sinistro classe 1997, Arca è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, e nel curriculum vanta le esperienze con Seregno e Varese, in Serie D, e col glorioso Tempio. Per il Santa Teresa si tratta di un rinforzo importante, che conferma le nuove ambizioni del sodalizio guidato da Corrado Fois dopo la preziosa salvezza conquistata a maggio.

Arca è il primo volto nuovo del reparto arretrato biancoceleste, che dall’anno scorso ha confermato Braga, Gavagni, Minnelli e Secci, più l’under Rubino.

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