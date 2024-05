Si gioca oggi in anticipo per il girone C di Prima categoria la gara Macomerese-Fonni.

Domani, sabato, sempre in Prima categoria, sono in programma gli anticipi Dorgalese-Silanus, Ollolai-Cabras, Porto San Paolo-Thiesi e Ittiri-Ploaghe. Tutte le altre gare sono in calendario per domenica.

In Prima categoria sono già promosse in Promozione Arzachena, Masainas e Buddusò. Nel girone A lotta aperta fra Uta e Baunese rispettivamente con 73 e 72 punti. Lo Ierzu insegue con 67 punti. Proprio domenica scorsa lo Ierzu ha perso (2-1) lo scontro diretto con l'Uta.

