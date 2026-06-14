Si ferma all’ultimo chilometro la corsa dell’Ilvamaddalena verso il ritorno in Serie D. Nella partita decisiva per la promozione tramite gli spareggi nazionali di Eccellenza, a imporsi sono gli umbri della Pietralunghese che vincono 3-1 il ritorno dopo l’1-1 dell’andata domenica scorsa. Ora, le speranze della squadra di Giancarlo Favarin sono legate a un eventuale ripescaggio.

E sì che la partita per l’Ilva era cominciata al meglio, con il vantaggio di Vrdoljak al 13’ di testa su cross dalla sinistra di Kaio Piassi. Ma, su giocata simile, la Pietralunghese ha raggiunto il pareggio al 25’: punizione di Calderini, incornata di Tersini e Ruzittu non può nulla. A un passo dal riposo Attili sfiora l’1-2, con una deviazione in area su sponda di De Cenco.

Nella ripresa, la Pietralunghese passa al 67’ con un cross di Calderini non toccato da nessuno e che finisce direttamente in rete. L’Ilva si riversa in avanti, ma si ferma a tre miracoli del portiere avversario Abibi. E, nel primo minuto di recupero, subisce il definitivo 3-1 con una gran giocata del subentrato Rossi che si alza il pallone e batte a rete con una conclusione potente. Poi anche una traversa per i sardi, decisamente sfortunati.

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