Un Conti al Tortolì. È bruno, figlio di Daniele, ex capitano del Cagliari, e nipote dell’ex bandiera della Roma nonché campione del mondo con la nazionale italiana a Spagna ’82 con il quale ha in comune (anche) il nome di battesimo. È il colpo da novanta del Tortolì, formazione di Eccellenza affidata al tecnico Marco Cossu che Bruno junior lo conosce bene avendolo visto crescere nelle giovanili del Cagliari, apparato di cui l’attuale allenatore del club ogliastrino ha fatto parte. Cresciuto con la maglia del Cagliari addosso, Bruno Conti è un centrocampista mancino, classe 2002, spesso impiegato come regista puro davanti alla difesa. Lo caratterizzano geometrie, visione di gioco e capacità di verticalizzare rapidamente la manovra. Lo scorso campionato, l’erede della dinastia Conti ha militato qualche mese nel Monastir prima di passare alla Pro Vasto (Eccellenza abruzzese).

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