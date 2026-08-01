La Klass Sennori (B Interregionale) aggiunge un altro tassello al proprio mercato. Il club romangino ha ufficializzato l'ingaggio di Enrico Casu, play-guardia classe 2005 reduce dalla vittoria del campionato di Serie C Unica con la Torres e dall'esperienza in pianta stabile nella prima squadra della Dinamo Sassari, in Serie A.

Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo, Casu ha completato l'intera trafila in biancoblù fino all'esordio in Serie A, trovando spazio anche in Fiba Europe Cup e con la formazione Next Gen. Nell'ultima stagione ha affrontato da protagonista il campionato di Serie C con la Torres, chiudendo con una media di 25 punti a partita e contribuendo alla brillante annata della formazione rossoblù, approdata fino agli spareggi nazionali per la promozione in Serie B Interregionale.

Per la società biancoverde (che di recente si è separata dal suo trascinatore Jiri Hubalek) si tratta del secondo colpo di mercato dopo l'arrivo di Victorio Musso, esterno argentino di 42 anni trapiantato nell'Isola ormai da lungo tempo.

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