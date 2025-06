Successo al secondo Trofeo Marco Danese, di tiro a volo svoltosi nei campi di Su Pardu, a Settimo San Pietro con un montepremi complessivo di 30mila euro con l'organizzazione dell'associazione "TAV Settimo San Pietro-Cagliari". In pedana i migliori tiratori della Sardegna. Grande il successo di un tiratore di nazionalità francese.

A conquistare il podio assoluto è stato Luca Paoli, che si è aggiudicato sia la gara principale con 120/125 + 23 di barrage finale, suggellando un altro trionfo nella sua brillante carriera da capitano della TAV Settimo San Pietro.

Al secondo posto il giovanissimo Luca Chessa ( vincitore dell’edizione 2024 ). Il quindicenne ha vinto il barrage di categoria con uno strepitoso 24 su 25, in un appassionante duello contro l’espertissimo e bravissimo Claudio Peterle (TAV Mores). Francesco Brundu, altro giovane tiratore della TAV Settimo San Pietro, che si è imposto nel barrage del settore giovanile con un ottimo 23/25, battendo Alessandro Parente (prima categoria). Per la terza categoria, trionfo di Licio Cadelano della TAV Arborea. Il barrage Lady e CIP è stato vinto da Alessandra Petinau, con Alessandro Lampis al secondo posto. Il Trofeo Red Shot 2025, riservato agli atleti che utilizzano cartucce RC, è andato al fortissimo e giovane Alessandro Parente (TAV Settimo S.P. Cagliari) dopo un lunghissimo shoot off.

Non meno importante il Trofeo Argiolas, vinto da Giampiero Mereu (TAV Mores), e il Barrage Sportività, ideato per premiare atleti che si sono distinti per merito sportivo, vinto da Stefano Mura (TAV Sassari), con Antonio Argiolas al secondo posto, storico amico e sponsor della manifestazione. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato la signora Pina, vedova di Marco Danese, l'amministrazione comunale di Settimo San Pietro, Franco Gattermayer, grande tiratore e amico della famiglia. il presidente della società organizzatrice Tigellio Danese, con la famiglia Danese e Antonello Campus, consigliere federale FITAV, che ha parlato dell’evoluzione della "TAV Settimo San Pietro Cagliari".

© Riproduzione riservata