È iniziata oggi e si concluderà il 3 ottobre a Benidorm in Spagna la coppa del Mondo di Taekwondo.

Fra gli atleti in gara anche tre giovani di Settimo San Pietro. Sono Gioele Salis e Riccardo Manca della Asd Settimo Valens e Agnese Carta che da sempre si allena a Settimo nella stessa società, con la maestra Silvia Farigu.

Da tempo il Taekwondo sforna a Settimo San Pietro grandi talenti che hanno conquistato medaglie d'oro, d'argento e di bronzo in manifestazioni di altissimo livello.

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