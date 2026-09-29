Doppio titolo tricolore per l’Aragon Sports Academy di Porto Torres ai Campionati Italiani di Gym Boxe, disputati a Sapri (Sa) dal 24 al 27 settembre. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Massimo Serra e Luca Azzarelli, laureatisi campioni italiani rispettivamente nelle categorie Over 69 kg e Over 75 kg, dopo aver superato brillantemente avversari provenienti da diverse regioni italiane. Per Serra si tratta di una prestigiosa conferma, dopo il titolo nazionale conquistato nel 2025 nella categoria Master 69 kg. A completare l’ottima spedizione turritana è arrivata anche la medaglia di bronzo di Daniele Mereu nella categoria Senior 69 kg. Un risultato importante per la società guidata dal tecnico ed ex pugile professionista Pierluigi Zara. I due ori di Sapri si aggiungono infatti al titolo italiano Under 19 conquistato quest’anno da Sara Roggio, risultato seguito dalla convocazione dell’atleta in Nazionale.

La Gym Boxe, disciplina amatoriale della Federazione Pugilistica Italiana caratterizzata dal contatto controllato, negli ultimi anni ha avvicinato al ring un numero crescente di appassionati, permettendo di praticare il pugilato anche in età adulta e rappresentando, per i più giovani, un percorso graduale di avvicinamento alla disciplina pugilistica.

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