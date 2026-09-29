Riprende la preparazione per le sarde del girone G dopo una quinta giornata ricca di emozioni. Il sorriso più largo è quello del Budoni, che ha espugnato Venafro per 3-2 in rimonta: primo successo esterno, seconda vittoria di fila e quota 7 in classifica. Il tecnico Claudio Bonomi è convinto che il suo gruppo abbia i mezzi per togliersi soddisfazioni e ora prepara il derby sardo in casa contro il Monastir.

Lascia invece l'amaro in bocca il 2-2 della Cos con l'UniPomezia: avanti di due reti, la squadra si è fatta raggiungere negli ultimi minuti. Il primo punto casalingo vale quota 5, ma l'allenatore Francesco Loi non nasconde il rammarico: sul 2-0 i tre punti andavano portati a casa. Ora i gialloblù attendono un doppio derby con il Latte Dolce, in campionato e poi in Coppa Italia.

I sassaresi del Latte Dolce sono ancora a caccia della prima vittoria: ad Aranova il vantaggio iniziale non è bastato e l'1-1 è arrivato poco dopo. Per il tecnico Michele Fini, però, il pareggio restituisce fiducia a una squadra ferma a 2 punti.

Punto prezioso, infine, per l'Ossese, che sale a quota 8 fermando sul 2-2 la capolista Sarnese. Il tecnico Carlo Cotroneo la considera l'avversaria più forte incontrata finora, ma è convinto che i suoi avrebbero meritato qualcosa in più. Nel prossimo turno la trasferta in Campania, sul campo dell'Afragolese.





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