Si svolgerà in notturna sabato 3 ottobre, a Selargius, una corsa a piedi non competitiva organizzata da Suncity RunClub.

L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti con l’obiettivo di promuovere la partecipazione, il movimento e la condivisione attraverso lo sport.Tutte gli interessati (uomini, donne e ragazzi), sono invitati a partecipare.

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