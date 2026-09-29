l’evento
29 settembre 2026 alle 22:24
A Selargius la corsa in notturna di SunCityAppuntamento sabato 3 ottobre. Iscrizione gratuita
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Si svolgerà in notturna sabato 3 ottobre, a Selargius, una corsa a piedi non competitiva organizzata da Suncity RunClub.
L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti con l’obiettivo di promuovere la partecipazione, il movimento e la condivisione attraverso lo sport.Tutte gli interessati (uomini, donne e ragazzi), sono invitati a partecipare.
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