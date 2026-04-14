Si decide tutto al foto finish: l’Atletico Masainas, in testa alla classifica del girone B di Prima categoria sin dall’inizio del campionato, ma incappato in passi falsi che hanno ridestato gli inseguitori, ha nel fine settimana il match point, sebbene l’Antiochense potrebbe rivelarsi il terzo incomodo. La classifica è adesso affascinante: i sulcitani di Fabio Tinti in testa con 52 punti, alle spalle l’Antiochense con 51, subito dietro l’Isili con 50. Al vertice tre squadre in due punti. E domenica il calendario è caldissimo: l’Atletico di Masainas ospita in casa l’Isili, uno scontro diretto fra titani di questo girone, mentre l’Antiochense, trascinata dal centravanti aggiunto Momo Cosa, dispone sulla carta di una trasferta agevole contro la Don Bosco che ristagna nella parti basse della classifica. Ciò significa che un eventuale pareggio fra Atletico e Isili e una contestuale vittoria dell’Antiochense (che poi fra due domeniche avrà un turno di riposo) potrebbe addirittura portare in testa al torneo i lagunari guidati da Fabio Piras. Erano anni che non si assisteva a un girone B così affascinante.

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