Ultimi novanta minuti della sessione regolare del campionato di Serie D, girone G. Inizia domani il Latte Dolce che, a Civita Castellana, affronta (ore 15) la Flaminia, formazione certa del suo sesto posto e con l’obiettivo playoff già svanito. Un avversario forte, ma senza pressioni di classifica. I sassaresi dovranno cercare di far prevalere le motivazioni consapevoli che la salvezza diretta non dipende soltanto dal loro risultato. anche importante centrare la miglior posizione possibile nell’ottica di disputare il playout. Arbitra Alessio Amadei di Terni. Intanto si è dimesso il direttore sportivo dei sassaresi Vittorio Tossi.

Domenica in campo le altre sarde. L’Atletico Uri fa visita all’Ostiamare. Con una vittoria i giallorossi sarebbero salvi. Sono, quindi, padroni del proprio destino. Classifica alla mano, sono attualmente in zona salvezza con due punti in più rispetto a Latte Dolce ed Anzio e tre alla Nuova Florida. I laziali, che non vincono in casa da quasi due mesi, non hanno grandi obiettivi se non confermare la settima piazza. Gli uomini di Massimiliano Paba sono abituati a trovarsi in questo genere di situazioni e venderanno cara la pelle per portare a casa l’interno bottino. Dirige l’incontro Simone Palmieri di Avellino.

Una mano a Latte Dolce e Uri potrebbe arrivare dal Budoni (già retrocesso) che ospita la concorrente Anzio. Dirige Giovanni Castellano di Nichelino.

Infine, all’”Is Arranas” di Tertenia la Costa Orientale Sarda riceve il Cassino. Gli uomini di Francesco Loi vogliono salutare il proprio pubblico con una vittoria che consentirebbe anche di migliorare il record di punti del Muravera. Arbitra Alessandro Pizzi di Bergamo.

© Riproduzione riservata