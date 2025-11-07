Si gioca domani, sabato alle 15, l'anticipo del girone G di Serie D, Montorotondo-Budoni. Per i galluresi di Raffaele Cerbone, è la seconda trasferta consecutiva nella penisola dopo il successo di domenica scorsa sul campo del Montespaccato per 0-1. La gara sarà arbitrata da Antonello Lupo di Venosa (assistenti, Elvira Rizzo di Enna e Edoardo Pennisi di Catania). Le altre gare delle quadre sarde si giocano domenica. Alle 14 la Cos ospiterà a Tertenia il Montespaccato.

La terna arbitrale sarà composta dal direttore di gara Matteo Santinelli di Bergamo (assistenti: Giovanni Arrigoni di Brescia e Federico Monardo di Bergamo). In casa giocherà anche il Latte Dolce di Michele Fini che affronterà l'Albalonga, terza della classe. Arbitra Tommaso Bassetti di Lucca (assistenti: Vittorio Semini di Albenga e Albulenn Muca di Alessandria).

Gara casalinga difficilissima per l Monastir che attende la visita della capolista Scafatese: arbitra Andrea Kilian Pina di Como (assistenti: Sandro Caricati di Conegliano Veneto e Gerardo Graziano di Vicenza). L'Olbia gioca in trasferta contro un Cassino ultimo, con quattro punti in classifica. Arbitra Marco Auridano di Campobasso. Assistenti: Marco Palazzo di Campobasso e Michele Freda di Avellino.

