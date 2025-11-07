È un’Amsicora doppia quella che stasera è partita dall’aeroporto di Elmas direzione Brà, via Milano. Due squadre alla ricerca del successo nelle Final Four della Coppa Italia, maschile e femminile. Entrambe le competizioni si svolgono a Brà, in un impianto, il Lorenzoni, che dispone di due campi. Un sorteggio ingrato verso il blasone delle partecipanti che ha subito messo di fronte le due potenziali finaliste, le più accreditate.

La Coppa Italia maschile inizia alle 14 con Amsicora-Brà. I piemontesi hanno vinto le ultime tre edizioni, ed hanno sollevato la coppa in sette occasioni, “solo” cinque trofei per l’Amsicora, l’ultimo nel 2018. L’altra semifinale è HT Bologna-Butterfly Roma, certamente meno nobile. L’Amsicora del coach Roberto Carta si è qualificata alle finali con l’en plein di otto vittorie e la più alta media reti dei quattro gironi, quasi otto a partita.

Inizia con il botto anche la Coppa Italia femminile, alle 12 si sfidano Amsicora e Lorenzoni Brà. La squadra di casa si è imposta nelle ultime tre edizioni, sono dodici le vittorie totali, per l’Amsicora due Coppe vinte, l’ultima nel 2019, l’anno del triplete. Il team cagliaritano allenato da Maryna Khilko e Marcello Manca si è qualificato alle finali battendo la Ferrini (seconda nella scorsa edizione) e il Butterfly. L’altra semifinale è HT Bologna-Lazio.

© Riproduzione riservata