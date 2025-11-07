Sabato pomeriggio, alle 14,30, il “Franco Frogheri” di Nuoro ospita la sfida tra la vicecapolista Nuorese e l’Atletico Uri, diretta da Gabriele Mulas di Oristano, con Andrea Cubeddu di Sassari e Francesco Carta di Oristano come assistenti.

Le due squadre sono separate da appena due punti: chi vince può balzare momentaneamente in vetta, mentre ai barbaricini potrebbe bastare anche un pareggio per agganciare il Tempio al primo posto.

La Nuorese arriva da un periodo complicato, con soli due punti nelle ultime tre gare e la prima sconfitta stagionale subita contro il Villasimius, che l’ha anche eliminata dalla Coppa Italia. L’Atletico Uri, invece, è in ripresa dopo i due successi consecutivi ottenuti al “Ninetto Martinez” e punta a confermarsi anche in trasferta dopo gli stop di La Maddalena e Cagliari.

Domenica alle 15 si disputeranno le altre gare del turno: Buddusò–Ossese, Tortolì–Iglesias, Carbonia–Villasimius, Sant’Elena–Ferrini (a Settimo), Santa Teresa–Lanusei, Taloro–Ilvamaddalena e Tempio–Calangianus.

© Riproduzione riservata