Serie D, la Cos domenica in casa col MontespaccatoSi gioca alle 14 la gara dell'undicesima giornata del campionato
Si gioca domenica in anticipo alle 14 la gara dell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, fra Cos e Montespaccato. L'appuntamento è a Tertenia con la Cos che punta al successo dopo la sconfitta di sabato scorso contro l'Albalonga con la squadra sarda scivolata al sesto posto in compagnia di Budoni e Olbia. Col Montespaccato si punta ovviamente al successo pieno. I laziali, penultimi in classifica, hanno vinto una sola volta, pareggiando tre gare e perdondone sei.
Ha subito 15 reti, contro i nove fatti. Una squadra comunque da affrontare con la necessaria determinazione. La Cos ha vinto quattro volte. Quattro i pareggi, due le sconfitte contro la Scafatese e l'Albalonga.