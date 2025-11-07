Si gioca domenica in anticipo alle 14 la gara dell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, fra Cos e Montespaccato. L'appuntamento è a Tertenia con la Cos che punta al successo dopo la sconfitta di sabato scorso contro l'Albalonga con la squadra sarda scivolata al sesto posto in compagnia di Budoni e Olbia. Col Montespaccato si punta ovviamente al successo pieno. I laziali, penultimi in classifica, hanno vinto una sola volta, pareggiando tre gare e perdondone sei.

Ha subito 15 reti, contro i nove fatti. Una squadra comunque da affrontare con la necessaria determinazione. La Cos ha vinto quattro volte. Quattro i pareggi, due le sconfitte contro la Scafatese e l'Albalonga.

