I Campionati Assoluti Sardi di tennis si disputeranno a Olbia.

Da lunedì 8 a domenica 21 dicembre, i campi in green set del Tc Terranova ospiteranno il torneo che assegnerà i titoli regionali.

Prosegue così l'alternanza tra nord e sud dell'Isola (lo scorso anno si giocò sul rosso del Tc Cagliari).

I campioni uscenti sono Alberto Sanna e Marcella Dessolis nei singolari, Manuel Mazzella e Matteo Mura nel doppio maschile, Carlotta Lehner e Francesca Mostallino nel doppio femminile, Dessolis e Mura nel doppio misto.

