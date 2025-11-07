Tennis, i Campionati Assoluti Sardi si disputeranno a OlbiaIl Tc Terranova ospiterà le sfide che valgono i titoli regionali
I Campionati Assoluti Sardi di tennis si disputeranno a Olbia.
Da lunedì 8 a domenica 21 dicembre, i campi in green set del Tc Terranova ospiteranno il torneo che assegnerà i titoli regionali.
Prosegue così l'alternanza tra nord e sud dell'Isola (lo scorso anno si giocò sul rosso del Tc Cagliari).
I campioni uscenti sono Alberto Sanna e Marcella Dessolis nei singolari, Manuel Mazzella e Matteo Mura nel doppio maschile, Carlotta Lehner e Francesca Mostallino nel doppio femminile, Dessolis e Mura nel doppio misto.