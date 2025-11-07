Si gioca sabato la decima giornata del girone A di Promozione, con inizio alle 15 su quasi tutti i campi.

La capolista Guspini ospita la Baunese: dopo il pari di Samugheo, i biancorossi vogliono tornare a vincere per difendere il primo posto dagli assalti di Castiadas e Terralba, staccate di un solo punto. Gli ogliastrini, invece, in trasferta finora hanno faticato, con tre sconfitte consecutive e quindici gol subiti.

A Castiadas arriva il Vecchio Borgo Sant’Elia, una delle sorprese del torneo. La squadra di Bebo Antinori è ancora imbattuta e cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre la formazione cagliaritana di Miro Murgia continua a stupire per solidità e organizzazione.

Trasferta impegnativa anche per il Terralba, di scena a Ovodda, mentre la Villacidrese (ore 15.30) farà visita allo Jerzu. La squadra del Medio Campidano, tornata in corsa con due successi di fila, è ora quarta a quattro punti dalla vetta.

Completano il turno Arborea–Tonara, Freccia Parte Montis–Pirri, Uta–Atletico Cagliari, Selargius–Samugheo e, in serata alle 18, Cus Cagliari–Tharros.

© Riproduzione riservata