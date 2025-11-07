Il torneo
07 novembre 2025 alle 18:23
Tennis, semifinale in Tunisia per Lorenzo CarboniIl 19enne algherese a un passo dalla finale nell'Itf25 di Monastir
Lorenzo Carboni vola in semifinale nell'Itf25 di Monastir. Sul cemento tunisino, il 19enne algherese, numero 425 della classifica mondiale, ha superato 6-4, 3-6, 6-3 in 2h16' nei quarti di finale il serbo Branko Djuric (453 Atp). In semifinale, Carboni affronterà il portoghese Tiago Pereira, numero 280 al mondo e 3 del seeding.
