Nel programma della decima giornata di andata, torneranno in campo domani le compagini inserite nel girone A di Promozione regionale di calcio. Tra queste anche 5 oristanesi, attese da sfide cruciali in prospettiva futura. Il girone B, che comprende Bosa e Ghilarza, giocherà come da tradizione nella giornata di domenica.

Nel girone A impegno casalingo per la Freccia Parte Montis che, con calcio d’inizio alle 15, ospita il Calcio Pirri. L’undici allenato da Giancarlo Boi attraversa un buon momento di forma, testimoniato dalla conquista di 4 punti nelle ultime 2 gare. Dal canto suo il Pirri è reduce dal pareggio per 1-1 contro Uta. Alla stessa ora giocheranno anche Terralba F. Bellu e Samugheo. I primi andranno a far visita all’Ovodda, con l’obiettivo di proseguire la loro corsa nelle zone alte di classifica (terralbesi secondi in compagnia del Castiadas a quota 21 punti, uno da recuperare sulla capolista Guspini). La formazione allenata da Giorgio Ferraro, invece, sarà di scena a Selargius. Una sfida che si preannuncia combattuta, tra due formazioni che attualmente si trovano a ridosso della zona playoff. Alle 15.30 è previsto l’incontro tra Arborea e Tonara. I padroni di casa attraversano un buon momento di forma (3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 uscite); i tonaresi nel turno scorso hanno vinto la loro prima partita stagionale (3-0 contro Jerzu). Alle 18, infine, in campo la Tharros sul campo del Cus Cagliari. Universitari che nel turno scorso hanno perso 3-0 in casa della Villacidrese, mentre gli oristanesi hanno bloccato sullo 0-0 i “cugini” del Terralba.

Girone B in campo domenica. Alle 15 il Ghilarza ospita l’Alghero, capolista del torneo a punteggio pieno (9 vittorie in 9 gare giocate). I ghilarzesi arrivano dalla vittoria per 1-2 sul campo del Bosa. Bosani che, invece, saranno impegnati in trasferta, contro il Campanedda (sconfitto nel turno scorso dal Bonorva per 4-3).

