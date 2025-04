Nel campionato di Serie D, girone G, si è giocata oggi la trentesima giornata.

La Costa Orientale Sarda supera (3-2) in rimonta il Terracina Calcio conquistando tre punti d’oro in chiave salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio al 5’ con Cappuccilli. Al 27’ il raddoppio di Altobelli. Nella ripresa, al 5’ Pinna accorcia le distanze. Poco dopo, un’autorete degli ospiti riporta il risultato in parità. Al 20’ il bomber Calabrese mette la firma sulla rimonta che permette ai gialloblù di agganciare l’Atletico Uri al penultimo posto e portarsi a cinque punti dalla zona salvezza.

Vittoria (3-1) anche per l’Olbia. I bianchi piegano la Cynthialbalonga. Le marcature di De Grazia all’8’, di Bensaja su rigore al 18’ per i laziali, di Costanzo al 27’ e ancora di De Grazia al 63’.

Pesante sconfitta (3-1) per Atletico Uri sul campo del Trastesteve. Nel primo tempo Demarcus (13’) risponde a Lorusso (12’). Nella ripresa, la doppietta di D’Alessandris (54’ e 67’) che consegna i tre punti ai laziali.

Battuta d’arresto (1-0) per l’Ilvamaddalena nella trasferta col Cassino. Decide una rete del solito Abreu al 56’ dopo una gran primo tempo dei sardi.

Giocata ieri Real Monterotondo-Latte Dolce (1-0).

