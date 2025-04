Sfortunata partita del Latte Dolce nell'anticipo di oggi a Montertondo per il campionato di Serie D. I sassaresi hanno giocato una buona gara, al 24' hanno avuto l'occasione per passare in vantaggio con un rigore concesso per un fallo in area: Odiamnose ha fallito dagli undici metri. Al 42' nel momento migliore per i sardi la rete dei locali firmata da Napoleoni che ha deciso la gara col Latte Dolce, finito nuovamente in zona playout, scavalcato dallo stesso Monterotondo. Domani le altre sarde in campo: Cos-Terracina, Trastevere-Uri, Olbia-Cyithia, Cassino-Ilva.

