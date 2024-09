All'Ilva il derby con la Cos, perde l'Olbia, pareggiano Latte Dolce e Atletico Uri nel weekend delle sarde di Serie D.

L'Ilva di Carlo Cotroneo piega la Cos per 2-0 con reti di Francia e Dessena e si porta a sei punti in classifica. Molto più giù le altre sarde. L'Olbia è stata piegata per 2-1 dall'Anzio. Dopo essere passata in vantaggio con Di Grazia, la squadra gallurese si fa raggiungere e superare dalle reti di Di Moni e Cori dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Costanzo. L'Olbia resta ultima con un punto assieme al Monte Rotondo.

Pareggio fra Latte Dolce e Savoia (1-1, Loru e Maniero). Ieri, pareggio anche fra Uri e Terracina con gol per i sardi De Cenco.

In classifica l'Ilvamaddalena ha sei punti, il Latte Dolce tre, la Cos e l'Uri due, l'Olbia, come detto, appena uno.

