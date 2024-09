Con un gol a tre minuti dallo scadere, l’Atletico Uri (Serie D, Girone G) acciuffa (1-1), in dieci uomini, il Terracina. Le reti nella ripresa nell’anticipo della quarta giornata di andata. I laziali hanno sbloccato il risultato al 23’ con Accieto su azione di contropiede. Dieci minuti più tardi i giallorossi sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Jah per un fallo.

L'Atletico Uri, nonostante l’uomo in meno, ha continuato ad attaccare e al 42’ è stato premiato. L’italo brasiliano De Cenco ha ricevuto palla in area, si è girato e ha spedito la palla all’angolino. Per gli uomini di Paba è il secondo punto.

Domani, alle 15, si gioca il derby Ilvamaddalena-Cos. L’Olbia è attesa (15) sul campo dell’Anzio.

