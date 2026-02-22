C'è grande attesa a Tertenia dove arriva la vice capolista Trastevere. Una gara importantissima per la Cos che deve assolutamenter far punti per allontanarsi dalla zona playout. Secondi in classifica, seppure molto lontani della capolista Scafatese, i laziali attraversano un buon momento. La stessa Cos, è stata capace domenica scorsa di vincere ad Anzio al termine di una gara giocata benissimo.

Il Trastevere è stata costruita per puntare alla Serie C che potrebbe ancora raggiungere attraverso i play off. A disposizione dell'allenatore Marco Bernardini giocatori di grande talento. Come, d'altronde, la Cos di Francesco Loi che può contare su giocatori del calibro di Murgia, Demontis, Floris, Demarcus e Feola.

Oggi giocherà in anticipo alle 14,15. Una gara attesa a Tertenia, nel Sarrabus e in Ogliastra. La Cos vanta 32 punti in una classifica cortissima. In settimama, la squadra di Francesco Loi ha lavorato con intensità, pronta oggi a dare il meglio di se. Il Trastevere, stando anche alla sua classifica, è una grande squadra. Di certo è un'ottima squadra anche la Cos. Si prospetta una gara molto equilibrata, aperta ad ogni risultato.

