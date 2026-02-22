Oggi sarà una giornata decisiva per la stagione dell’Amatori Rugby Capoterra, chiamato a una trasferta impegnativa sul campo del Sondrio Rugby. L’incontro, valido per la dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, si disputerà allo stadio “Cerri-Mari” con calcio d’inizio alle ore 14:30.

La partita assume un valore fondamentale per la classifica, visto che mette di fronte due squadre separate da un solo punto. I sardi occupano attualmente la seconda posizione insieme al Monferrato con 40 punti, mentre i valtellinesi inseguono subito dietro a quota 39. In palio, quindi, non ci sono soltanto i punti della giornata, ma anche un ruolo di primo piano nella corsa alle zone alte del campionato.

Il Capoterra arriva all’appuntamento in un buon momento di forma. La squadra allenata da Marcello Garau e Gabriele Ambus sta attraversando una fase positiva, con sette risultati utili consecutivi che hanno rafforzato fiducia e compattezza del gruppo. Il recente successo casalingo contro il Varese ha confermato la crescita della formazione giallorossa, ora attesa però da una prova più complessa.

A rendere ancora più intensa la sfida c’è il ricordo della gara d’andata, quando proprio il Sondrio riuscì a imporsi sul campo dei sardi, infliggendo loro l’unica sconfitta stagionali e in casa. Un precedente che rappresenta oggi uno stimolo in più per cercare il riscatto.

Oltre alle difficoltà tecniche, la trasferta presenterà anche condizioni ambientali impegnative. In Valtellina sono previste temperature rigide e possibili nevicate, fattori che potrebbero incidere sul ritmo di gioco e sulla gestione fisica dell’incontro. A ciò si aggiunge un viaggio lungo e faticoso per la squadra ospite, costretta a una partenza nelle prime ore del mattino e a un rientro previsto in tarda serata.

Non mancano inoltre le novità dall’infermeria. Vega resterà fuori per precauzione dopo il trauma alle costole rimediato nell’ultima gara, mentre la stagione del capitano Lorenzo Celembrini si conclude anticipatamente a causa della rottura del bicipite, infortunio confermato dagli esami medici. Una perdita importante per il gruppo, che dovrà ora trovare nuove energie per affrontare il finale di campionato.

La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro Dario Marzetta della sezione di Brescia. Una partita che promette equilibrio e intensità, destinata a pesare in modo significativo sugli equilibri della classifica.

