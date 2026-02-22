calcio
22 febbraio 2026 alle 10:56
Eccellenza, Gianfranco Ibba è il nuovo allenatore dell'IglesiasCome annuncia la società, guiderà la squadra sino alla fine di questa stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gianfranco Ibba è il nuovo allenatore dell'Iglesias. Come annuncia la società, guiderà la squadra sino alla fine di questa stagione.
Ibba sostituisce Giampaolo Murru che la scorsa settimana si è dimesso anche per dare una scossa alla squadra che attraversava un difficile momento dopo aver assaporato le alte sfere della classifca.
Ieri l'Iglesias ha pareggiato in casa contro l'Atletico Uri.
© Riproduzione riservata