Seconda categoria, l'Himalaya vince sul campo dell'Accademia SarrabeseDecide Porceddu
Con un gol di Porceddu a due minuti dalla fine, l'Himalaya vince a Villaputzu contro l'Accademia Sarrabese nell'anticipo del girone A di Seconda categoria e conferma le sue ambizioni in chiave promozione.
Accademia Sarrabese: Atzori, Murru (89’ Loi), Moi, Carrus, M. Melis (80’ L. Sanna), Madeddu, Locci (91’ F. Sanna), Secchi (79’ I. Melis), Porcu, Concas, Agus.
Himalaya: Simula, Porcu (46’ Siotto), Matza, Dedoni (69’ Ruggiero), Magro, Orrù, Tupponi (46’ Porceddu), Nicotra, Serpi, Ezeadi, Sechi Mele.
Arbitro: Anoffo di Cagliari.
Rete: 88’ Porceddu.