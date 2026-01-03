calcio
03 gennaio 2026 alle 11:47aggiornato il 03 gennaio 2026 alle 13:33
Serie D, Santiago Zurbriggen lascia la Cos e torna in ArgentinaÈ il nuovo ds del Santa Fe
Il calciatore argentino Santiago Zurbriggen ha lasciato la Cos ed è tornato nel suo Paese.
Ha anche lasciato il calcio diventando direttore sportivo dell’Unión, squadra argentina di Santa Fe (gioca in Primera División) dove aveva giocato nel corso della sua carriera e dove è stato molto apprezzato come in Sardegna.
Quest'anno Zurbriggen ha giocato sei gare con la Cos.
