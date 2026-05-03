Grande attesa a Tertenia, in tutta l'Ogliastra e il Sarrabus. Ma è grande attesa è anche per i tifosi dell'Olbia che oggi cercano punti per guadagnare la posizione migliore possibile per i playoff salvezza. Alle 15 si gioca il derby Cos-Olbia con la Cos che invece vuole festeggiare una stagione straordinaria che si chiude alle spalle delle grandi dopo un ripescaggio avvenuto lo scorso luglio, quando tutte le altre squadre della D erano già impegnate nella preparazione.

Si può ben dire che in casa Cos è stato azzeccato tutto o quasi: la campagna acquisti, la programmazione societaria legata alla D ma anche al settore giovanile con la partecipazione a tutte le categoria e con l'esordio in D di alcuni dei ragazzi di casa. A Sassari si gioca un altro derby: latte Dolceù.Budoni, grandi protagoniste al pari della Cos in questa stagione. Il Budoni nel finale di campionato si è rilanciato cogliendo diversi successi con una classifica finale più che soddisfacenti. E, poi, il Monastir che chiude la stagione al terzo posto, all'esordio in assoluto nella Serie D. Ora la squadra di Marcello Angheleddu è attesa dai playoff. Un traguardo impensabile a inizio stagione.

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