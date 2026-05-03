Una tra Flamengo e Como solleverà stasera il trofeo del Torneo Manlio Selis. Dalle 17 allo stadio Bruno Nespoli di Olbia i campioni uscenti difenderanno il titolo contro i lariani, alla prima assoluta in Gallura.

In semifinale questa mattina i brasiliani hanno sconfitto la Juventus a Budoni 3-0, mentre il Como ha staccato il biglietto per la finalissima della 29ª edizione ai danni del Torino, piegato a Golfo Aranci 6-5 dopo i calci di rigore.

Tra le due formazioni c’è il precedente della fase a gironi, terminato 0-0. Prima di allora nel gruppo B il Flamengo aveva travolto le sarde Cosmo Sassari 12-0 e la Ferrini Cagliari 7-0, e il Como la Ferrini 14-0 e la Cosmo Sassari 9-0. Agli ottavi le due finaliste hanno superato rispettivamente il Chisola 7-0 e lo Stoccarda 1-0, dunque ai quarti il Flamengo ha vinto 3-0 contro l’Atalanta e il Como 4-3 con l’Inter dopo i calci di rigore.

Nell’inedita finale del Nespoli il Flamengo andrà allora a caccia di una storica doppietta, ma occhio all’avversario: il Como è già la rivelazione di questa edizione, che farà di tutto per chiudere da protagonista.

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