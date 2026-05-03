La Nazionale italiana fallisce l’accesso ai Mondiali per la terza volta consecutiva, ma al Torneo Manlio Selis tre semifinaliste su quattro sono italiane.

Con le sfide tra Como e Torino e tra la Juventus e i campioni in carica del Flamengo la 29ª edizione della manifestazione internazionale di calcio giovanile Under 14 si avvia verso le battute finali. Oggi alle 10 in contemporanea allo stadio Varchetta di Golfo Aranci e al Comunale di Budoni le quattro semifinaliste si contenderanno un posto nella finalissima, che andrà in scena alle 17 al Nespoli di Olbia, e la possibilità di portare a casa il trofeo che l’anno scorso sollevarono i brasiliani.

Nei quarti di finale il debuttante Como ha battuto l’Inter 4-3 dopo i calci di rigore e il Torino 4-1 la Roma, che agli ottavi ha eliminato la Torres, mentre dall’altra parte del tabellone la Juve piegava in rimonta 3-1 l’Espanyol de Barcelona, che aveva passato il turno ai danni del Cagliari, e il Flamengo l’Atalanta 3-0.

Italia protagonista, dunque, in Gallura. La speranza per il calcio azzurro passa anche dalle manifestazioni come il Selis, che si concluderà oggi dopo quattro giorni di spettacolo assoluto che hanno coinvolto talenti provenienti da 10 Paesi, con la Sardegna che ha fatto la sua parte con tredici squadre al via e una chicca su tutte: la vittoria del Pirri sul Liverpool nel primo turno della fase a gironi.

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