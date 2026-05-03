Si gioca oggi la penultima giornata del campionato di Serie D. Tutto deciso in vetta, a nord col salto in Promozione del Macomer nel girone C e del Monte Alma nel gruppo D. Tutto da decidere a sud: nel girone A, la capolista Decimo 07 è attesa oggi a Decimoputzu: un derby importantissimo, decisivo per la promozione del Decimo 07, oggi primo in classifica con due punti di vantaggio sull'Accademia Sucitana (che questo pomeriggio ha un impegno facilissimo contro il Quartu 2000, ultimo in classifica e già retrocesso) e sul Sarroch che ospita il Cardedu. Nel grone B, il Masainas può tornare al prtimo posto: oggi ospita il Villamassargia mentre la capolista Antiochense, osserva il suo turno di riposo. . Un Masainas insomma che ha in mano il proprio destino.

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