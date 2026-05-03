Sfumano in finale i sogni di gloria del tennista italiano Niccolò Ciaravella. Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, è stato l’ucraino Eric Vanshelboim, testa di serie numero 4, ad aggiudicarsi il titolo nel singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

In finale, Vanshelboim ha superato Ciaravella 5-7, 6-2, 6-3. Ma il tricolore ha sventolato nella finale del doppio maschile, in cui Marco Furlanetto, in coppia con l’elvetico Nicolas Parizzia, ha sconfitto 6-3, 6-4 il bulgaro Yanaki Milev e il serbo Stefan Popovic.

Un successo che si somma a quello firmato nel doppio femminile da Giorgia Pedone e Deborah Chiesa, che oggi si sfideranno in singolare per il titolo. Pedone, testa di serie numero 3, è approdata in finale dopo aver eliminato 6-3, 6-4 la numero 1 del seeding, la francese Selena Janicijevic. Chiesa, invece, ha staccato il pass per la finale dopo il pesante 6-1, 6-1 rifilato alla numero 2, la romena Elena Ruxandra Bertea.

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