Il Bonorva alza al cielo la Coppa Italia di Promozione 2025/2026, centrando uno storico successo nella finale disputata a Oristano contro il Castiadas. Un traguardo prestigioso per i biancorossi di Michele Pulina, protagonisti di una gara intensa e ben gestita.

La partita si sblocca dopo appena quattro minuti: il bomber Chelo, servito con precisione da Saba, batte Galasso con un colpo di testa che porta subito avanti il Bonorva. Il Castiadas prova a reagire, ma sono ancora i biancorossi a rendersi pericolosi: al 25’ Pinna sfiora il raddoppio con una rasoiata che termina a fil di palo, mentre al 36’ lo stesso Pinna ci prova dalla distanza, trovando però la pronta risposta di Galasso. Nel finale di primo tempo, su cross di Cadoni, Mattea calcia di poco a lato.

Nella ripresa Jara spreca una buona occasione in avvio. Al 16’ il Bonorva trova il raddoppio con lo stesso Jara, abile a sfruttare un’azione da calcio d’angolo. Mister Antinori prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo Assis e Lecca, ma il gol del Castiadas arriva soltanto al 43’, quando Grinbaum accorcia le distanze con un colpo di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Nel finale il Castiadas si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia: il Bonorva resiste e può festeggiare una vittoria che entra nella storia del club.

Castiadas (4-3-3): Galasso, Ornano, Fredrich, Carboni, G. Marci, Grinbaum, Poma (12’ st Pulcrano), Mattea Cadoni (26’ st Lecca), A. Marci, Miranda (25’ st Assis). In panchina Sarritzu, Bonfigli, Bellanza, Setzu, Matta. Allenatore Bebo Antinori.

Bonorva (4-3-3): Mannoni, Soro, Cordoba, Sanna, Jara, Madeddu (40’ st Gutierrez), Zappareddu, Camara, Pinna, Saba, Chelo (30’ st Spanu). In panchina Nieddu, Caria, Caddeo, Sanna Pusceddu, Silanos. Allenatore Michele Pulina.

Arbitro: Vincenzo Melis di Ozieri

Reti: pt 4’ pt Chelo, 16’ Jara; st 43 Grinbaum.

Note: Ammoniti Pinna e Soro (Bonorva) e G. Marci e Grinbaum (Castiadas); recupero: 1’ pt e 5’ st.

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