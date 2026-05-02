A Santa Margherita di Pula, il 22enne romano Niccolò Ciavarella è in finale nel singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sulla terra rossa del Forte Village, il tennista italiano ha sconfitto in semifinale 6-3, 6-4 l’iraniano Kasra Rahmani e oggi si contenderà il titolo con l’ucraino Eric Vanshelboim (testa di serie numero 4), che ha eliminato 6-3, 6-1 Gianmarco Ferrari (numero 2).

Femminile. Due italiane in semifinale nel femminile. Una è la testa di serie numero 3, Giorgia Pedone, che dopo aver superato 0-6, 6-3, 6-1 la serba Dunja Maric oggi sfiderà la numero 1 del seeding, la francese Selena Janicijevic. L’altra è Deborah Chiesa, che ha sconfitto 6-7(5), 7-6(5), 6-3 la testa di serie numero 3, la francese Tiphanie Lemaitre, adesso dovrà vedersela con la numero 2 del seeding, la romena Elena Ruxandra Bertea.

Nella finale del doppio maschile, Marco Furlanetto e l’elvetico Nicolas Parizzia si misureranno col bulgaro Yanaki Milev e il serbo Stefan Popovic.

Il titolo di doppio femminile, invece, è già stato conquistato dalle azzurre Chiesa e Pedone, che si sono aggiudicate per 7-6(8), 6-3 la finale con Janicijevic e la serba Natalija Senic.

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