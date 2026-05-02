Nell’ultima giornata del campionato di Serie D spicca il derby di Tertenia, in cui l’Olbia proverà a strappare alla Costa Orientale Sarda il punto che manca per assicurarsi un posto nei playout.

Da terzultimi, i bianchi devono fare attenzione a non perdere contatto con la tredicesima in classifica, che al momento è l’Ischia: per evitare la retrocessione diretta il distacco al termine della stagione regolare non deve superare i 7 punti. La possibilità che dopo gli ultimi 90’ più recupero quella posizione sia occupata da un’altra squadra (vedi Anzio e Atletico Lodigiani) è tutt’altro che remota, ma domani a Tertenia non saranno ammessi calcoli.

“Arrivare all’ultima di campionato con due vittorie ci dà grande forza, però dobbiamo mantenere questo livello fino alla fine”, ha detto il tecnico dei galluresi Daniele Livieri dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Anzio. L’avversario è appagato da una salvezza diretta conquistata in anticipo dopo la retrocessione dell’anno scorso e ripescaggio a seguire, ma farà la sua partita. Così come dovrà fare l’Olbia, a cui nulla sarà regalato.

Allo Stadio Is Arranas si gioca alle 15: arbitra Francesco Polizzotto della sezione di Palermo, assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Abibakr Darwish di Milano.

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