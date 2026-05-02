La stagione 2025/26 sta per concludersi, ma prima resta un ultimo appuntamento da vivere intensamente. L’Amatori Rugby Capoterra scenderà in campo con un giorno d’anticipo rispetto alle altre squadre del girone: la gara valida per la 18ª e ultima giornata contro il Cus Genova si gioca oggi alle 18.

Il Campo Comunale di Via Trento si prepara ad accogliere la formazione ligure, già vincitrice del campionato e promossa in Serie A grazie a un cammino straordinario fatto di 16 successi. Tuttavia, c’è un dettaglio che rende il confronto ancora più interessante: l’unica sconfitta subita dal Cus Genova in stagione è arrivata proprio contro il Capoterra, che all’andata si impose 17-20 sul campo del “Carlini-Bollesan”.

Tra orgoglio e obiettivo podio

Archiviata la delusione per la sconfitta di Cernusco, che ha spento le speranze playoff, il Capoterra si prepara a vivere quest’ultima partita come una vera festa. La squadra ha regalato una stagione di alto livello, dimostrando qualità, carattere e una forte identità costruita anche grazie ai giovani del vivaio.

La classifica, però, può ancora riservare una soddisfazione importante: con una vittoria contro il Cus Genova, i giallorossi potrebbero puntare al terzo posto. Tutto dipenderà anche dall’esito della sfida tra Monferrato e Sondrio: un successo dei piemontesi, unito ai due punti del Capoterra, permetterebbe ai sardi di chiudere sul podio.

Premi e momenti speciali

Dopo il match, spazio al tradizionale “terzo tempo”, che sarà arricchito da diversi momenti significativi. La società celebrerà il settore giovanile, premiando tutte le categorie, dalle Prime Mete fino all’Under 14.

Seguirà poi la consegna dei riconoscimenti individuali: il Premio Dave Smith, destinato al miglior giocatore della prima squadra, e una novità assoluta, il premio dedicato al miglior giovane delle categorie Under 16 e Under 18. Questo nuovo riconoscimento porta il nome di Matteo Lai, giovane atleta del club scomparso tragicamente lo scorso agosto, il cui ricordo continua a essere profondamente presente all’interno della società.

La partita sarà diretta dall’arbitro Federico Palmarini della sezione di Roma.

© Riproduzione riservata