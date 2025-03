Alla domanda sul sostituto dello squalificato Costanzo nel derby-salvezza con la Costa Orientale Sarda risponderà Ze Maria – anche lui squalificato – domani (si spera) nella consueta conferenza pre gara dell’Olbia.

L’imbarazzo della scelta non manca al tecnico brasiliano, che in settimana ha testato la formazione anti Cos col gruppo sostanzialmente al completo. Domenica a Tertenia, in occasione della sfida della 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, i bianchi se la vedranno con un avversario affamato di punti. Penultimi in classifica a -4 dai playout, i sarrabesi daranno il massimo per restare in corsa per gli spareggi, ma l’Olbia è altrettanto motivata, nella consapevolezza che un risultato diverso dalla vittoria potrebbe costare lo scivolone in zona retrocessione.

Contro la Cos servirà la migliore Olbia possibile, e allora Ze Maria dovrà essere bravo a preparare il derby tatticamente e mentalmente, e a focalizzare l’attenzione sul campo mentre fuori, a livello societario, si riaffacciano le difficoltà economico-finanziarie già vissute altre volte durante la stagione. Una carenza di fondi che ha costretto il club a rinviare il pagamento dello stipendio di febbraio di un’altra settimana.

Mercoledì il responsabile dell’area tecnica Manuel Gonzalez avrebbe incontrato i giocatori dopo l’allenamento per comunicargli che la mensilità arretrata non sarà versata entro oggi, come promesso dal presidente Guido Surace qualche giorno fa. La speranza è che l’emergenza liquidità rientri subito: per salvare la categoria c’è bisogno di serenità.

