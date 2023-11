Anticipo questo pomeriggio fra Gladiator e Latte Dolce per il campionato di Serie D. I sassaresi affrontano la trasferta sul campo campano del Gladiator. Un momento non facile per la squadra di Mauro Giorico che ha necessità di un immediato riscatto dopo gli ultimi stop imprevisti.

Le altre sarde giocano tutte domani, domenica. La vice capolista Cos, ospita a Tertenia (inizio alle 14,30), la Boreale, una squadra in forte ripresa (anche se ancora ultima in classifica), dopo una partenza di campionato stentata. «Un compito non facile - avverte l'allenatore della Cos, Francesco Loi - dobbiamo affrontarla con grande attenzione e determinazione». Loi dispone di quasi tutta la rosa. Al completo sono annunciati anche i laziali.

Sempre alle 14,30 l'Atletico Uri gioca a Roma contro la Trastevere. I sardi di Massimiliano Paba stanno giocando un ottimo campionato. In trasferta hanno spesso raccolto grandi risultati soprattutto contro le grandi.

La gara più attesa è Budoni-Cavese con i sardi che sono chiamati ad un miracolo contro la capolista. La squadra di Raffaele Cerbone sogna l’impresa contro una compagine in serie utile da sei turni e che in trasferta non perde dalla seconda giornata. Al risultato del Budoni (gioca alle 14) guarda con attenzione soprattutto la Cos che insegue a tre punti di distanza dai campani.

