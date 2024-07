L'Ilvamaddalena si rafforza con un portiere di esperienza.

Alla corte dell'allenatore Carlo Cotroneo, arriva Mario Cappa, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Ischia e poi passato all’Avellino.

Proviene dall’Eccellenza della Campania (ha giocato nel Calpazio). Al suo attivo novantasette presenze in anni giocati anche in serie D, campionato che nella prossima stagione ritrova appunto con l'Ilvamaddalena. Per lui, la prima esperienza con una squadra sarda.

