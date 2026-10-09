Prima trasferta stagionale per il Cus Cagliari, atteso sabato alle 17 sul parquet del PalaGiordani dal Repower Sanga Milano nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

Dopo il pesante ko casalingo contro Torino, le universitarie di Federico Xaxa cercano segnali di crescita contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Il Sanga, allenato da coach Pinotti, ha chiuso al primo posto la regular season dello scorso campionato, fermandosi soltanto in semifinale playoff contro Faenza. Durante l'estate il roster è stato ulteriormente rinforzato con gli arrivi della play De Giovanni, delle lunghe Juhasz, ex Selargius, e Nori, e dell'ala Valli.

A complicare il compito delle cagliaritane sono soprattutto le assenze. Xaxa dovrà ancora rinunciare a Giorgia Bovenzi e Meriem Nasraoui, alle quali si aggiunge Preslava Koleva, non ancora ristabilita dalla distorsione alla caviglia rimediata alla vigilia dell'esordio. Tre defezioni pesanti, che riducono ulteriormente le rotazioni a disposizione del tecnico.

Spazio, dunque, alle giovani del vivaio, con diverse giocatrici dell'Under 19 aggregate alla prima squadra. Tra queste Giulietta Spiga, una delle poche note positive della gara contro Torino, chiusa con 12 punti. Al di là delle difficoltà dell'impegno milanese, per il Cus sarà importante ritrovare competitività e proseguire il percorso di crescita di un gruppo ancora in fase di costruzione.

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