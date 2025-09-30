Ottobre di derby per l’Olbia, che dopo il Latte Dolce, atteso domenica al Nespoli per la 6ª giornata di Serie D, affronterà il Budoni a domicilio il 26 ottobre. In mezzo la trasferta sul campo del Montespaccato e la gara casalinga con la Flaminia Civitacastellana.

Classifica alla mano la sfida più impegnativa è quella con i sassaresi, reduci dal successo interno contro il Flaminia e terzi con 10 punti, a -1 dalle battistrada Scafatese e Trastevere. L’Olbia segue a 2 lunghezze di distanza, di modo che in ballo al Nespoli ci sarà la possibilità di scavalcare la squadra di Michele Fini, la più in forma delle sarde.

Archiviata la sconfitta di Nocera Inferiore, prima in campionato, i bianchi tornano ad allenarsi oggi per preparare il primo derby della stagione. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori, tra i quali Matteo Lucarelli, assente contro la Nocerina, e altri, usciti acciaccati dal campo domenica. Nell’occasione Giancarlo Favarin ha concesso qualche minuto all’ultimo acquisto Remus Bobocea, subentrato nella ripresa a Flaviano Modesti.

A proposito di mercato, sul quale l’Olbia resta vigile – l’obiettivo è di completare la rosa a disposizione di Favarin, in particolare nel reparto avanzato – oggi chiude la finestra estiva per quanto riguarda i trasferimenti tra società dilettantistiche. Da domani sarà possibile attingere al mercato degli svincolati, e in quest’ottica non sono esclude operazioni in uscita dall’Olbia, che prima di ingaggiare altri giocatori dovrà sfoltire il gruppo, a maggior ragione se un paio di elementi – vedi Cristian Anelli e Giulio Jack Marroni, impiegato quest’ultimo solo in Coppa Italia – sono dichiaratamente fuori dal progetto.

