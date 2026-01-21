Rientrano Saggia, Islam e Petrone, si ferma Mameli. Torna Santi? Nella settimana che porta alla trasferta sul campo dell’Atletico Lodigiani, valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, l’Olbia aspetta i nuovi acquisti preannunciati venerdì dal direttore dell’area tecnica Ninni Corda, e tra i papabili, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l’attaccante Riccardo Santi, a Olbia già una stagione fa.

I reparti in maggiore difficoltà, che necessitano di rinforzi urgenti, sono quello avanzato e il centrocampo, colpito, quest’ultimo, anche dalle squalifiche: se domenica contro la Palmese per somma di ammonizioni l’allenatore Daniele Livieri ha dovuto rinunciare a Samuele Saggia, contro l’Atletico Lodigiani dovrà fare a meno di Angelo Mameli, al quinto cartellino giallo della serie. Intanto, sono rientrati alla base dopo la prolungata assenza post vacanze natalizie anche Fahamedul Islam e Domenico Petrone.

Dato il maltempo, la squadra ha ripreso a lavorare in palestra, per tornare sul rettangolo di gioco questa mattina, pronta a preparare la strategia anti Atletico Lodigiani, avversario in netta ripresa, reduce da tre vittorie e da otto risultati utili consecutivi.

Per contro l’Olbia, che non vince dal 26 ottobre, nelle ultime undici partite ha racimolato appena 6 punti, frutto di altrettanti pareggi. Un magrissimo bottino costato ai bianchi il crollo in classifica fino al quartultimo posto con 21 punti e 5 di gap dalla salvezza diretta.

