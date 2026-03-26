Tra i convocati per il derby di Monastir, in programma domenica per la 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, potrebbero esserci diversi volti nuovi. E giovanissimi.

L’Olbia Calcio rende noto che “nell’ambito del rapporto con la società Bruno Selleri, quest’ultima ha iniziato a mettere a disposizione del club alcuni calciatori della propria formazione Juniores, che si alleneranno con il gruppo olbiese”. Passata dalla SwissPro alla Prosoccer a metà gennaio, quest’anno l’Olbia si è distinta in negativo sotto molteplici aspetti, ma tra le note dolenti spicca l’assenza del settore giovanile. Una mancanza clamorosa per una società che in 120 anni di storia ha valorizzato giovani, locali e non, che sono approdati col tempo in campionati importanti.

A proposito della partnership con la Bruno Selleri l’Olbia fa sapere che “nei giorni scorsi hanno già preso parte agli allenamenti tre giovani e, nei prossimi, verranno aggregati con continuità i profili ritenuti più meritevoli dallo staff tecnico. Questa collaborazione”, si legge ancora nel comunicato, “nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani e monitorare da vicino calciatori che possano rappresentare una risorsa per il futuro dell’Olbia, creando un canale stabile di crescita e osservazione condivisa tra i due club”.

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