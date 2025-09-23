Per la gara casalinga con l’Atletico Lodigiani, in programma domani al Nespoli con fischio d’inizio alle 15, e valida per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, l’Olbia recupera Putzu, al rientro dalla squalifica.

Ancora ai box per infortunio Ascioti, e, probabilmente, anche Staffa. Come alla vigilia del turno precedente, non è stato possibile interagire con l’allenatore Giancarlo Favarin in conferenza stampa, per cui, su queste e altre assenze, se ne saprà di più domani. Intanto, nella sfida della 4ª giornata, che verrà diretta dall’arbitro Andrea Kilian Pina della sezione di Como, l’Olbia cercherà di dare continuità al buon avvio, caratterizzato dai pareggi con Albalonga e Valmontone e dal successo sulla Palmese. Ma attenzione all’avversario, che finora contro le sarde ha perso due volte su due (con Cos e Latte Dolce, peraltro in casa), e scenderà in campo al Nespoli col coltello tra i denti.

A proposito del Nespoli, l’Olbia Calcio rende nota l’iniziativa di un imprenditore locale (che preferisce rimanere nell’anonimato) che mette a disposizione dei donatori di sangue dell’Avis Olbia ben 200 abbonamenti: i criteri di assegnazione – fanno sapere – verranno determinati dalla stessa associazione di volontariato.

La speranza della società è che l’iniziativa inneschi un percorso virtuoso e che venga emulata anche da altri operatori con l’obiettivo di riempire il Nespoli e far sentire alla squadra il maggior sostegno possibile da parte del suo pubblico. L’Olbia Calcio comunica inoltre che la gara esterna di domenica contro la Nocerina è stata anticipata alle 14.30.

