Sono ora tre i giocatori in vetta alla classifica dei migliori nel girone A di Promozione dopo la sedicesima giornata. Andrea Sanna (Terralba) e Gino Noli (Tonara) hanno infatti raggiunto, a quota dodici, Alberto Usai (Selargius).

Restano subito alle loro spalle, con undici voti, Marco Gianoli (Tharros) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia), raggiunti da Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), Edoardo Sedda (Ovodda) e Daniele Santilli, compagno di squadra di Mastropietro.

Avanzano a dieci preferenze Matteo Mandis (Freccia Parte Montis) e Gian Marco Trogu (Tonara).

Nel girone B, conquista la prima piazza in solitaria Federico Pireddu del Li Punti, che sale a dodici punti. Resta a undici Edoardo Donati dell’Arzachena.

Alle loro spalle, a quota dieci, un gruppo di sette calciatori: Diego Barboza (Alghero), Danilo Bonacquisti (Arzachena), Domenico Saba (Bonorva), Juan Vera Rubio (Castelsardo 0, Macomerese 10), Santiago Mateucci (Coghinas), Luca Barone (Luogosanto) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 4, Atletico Bono 6).

GIRONE A

12 PUNTI: Alberto Usai (Selargius); Andrea Sanna (Terralba Bellu); Gino Noli (Tonara).

11 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Edoardo Sedda (Ovodda); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro e Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

10 PUNTI: Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gian Marco Trogu (Tonara).

9 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Daniel Bilea (Ovodda); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

8 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Manuel Littera (Atl. Cagliari); Santiago Pendin (Baunese); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Angelo Marci e Abdoulaye Mboup (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros); Michel Milia (Uta 2020).

7 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Giacomo Caddeo e Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Matteo Civile (Calcio Pirri); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Francesco Piras (Freccia P.M.); Stefano Mura (Guspini); Fabrizio Casu (Uta 2020); Matteo Atzei (Villacidrese).

6 PUNTI: Marco Atzeni (Arborea); Edoardo Bonicelli (Baunese); Fabio Fredrich (Castiadas); Michele Prefumo (Cus Cagliari); Ezequiel Cordoba (Guspini); Emiliano Fernandez e Mirco Loreto (Samugheo); Sebastian Lamacchia e Luca Orrù (Terralba Bellu); Marco Lonis (Tharros); Agustin Acosta (Tonara); Stefano Demurtas e Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

12 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

11 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena).

10 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Danilo Bonacquisti (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Juan Vera Rubio (Castelsardo 0, Macomerese 1); Santiago Mateucci (Coghinas); Luca Barone (Luogosanto); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 4, Atl. Bono 6).

9 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Mattia Asara e Giovanni Moroni (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Nahuel Mendez (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi).

8 PUNTI: Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Paolo Tuccio e Andrea Zinellu (Li Punti); Gonzalo Ferro (Ozierese); Ignacio Marroquin (Stintino); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

7 PUNTI: Joel Baraye e Alessio Fadda (Alghero); Cisse Kaba Sidi (Bosa); Agustin Meli (Coghinas); Dramane Cissè e Antonio Mossa (Luogosanto); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Victory Igene e Cristian Irde (Usinese).

6 PUNTI: Augusto Bonivardi e Gino Esteban Copetti (Arzachena); Francesco Mannoni (Bonorva); Samuele Rais (Campanedda); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Tiago Virdis (Macomerese); Salvatore Apeddu e Antonio Fantasia (Ozierese); Giuseppe Pitruzzello e Francesco Saragato (San Giorgio P.); Roberto Sanna (Tuttavista).

