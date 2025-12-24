L’Usinese (Promozione) rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Davide Viale, difensore classe 2000, ufficialmente nuovo giocatore rossoblù. Viale arriva dal Coghinas e porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in diverse realtà del calcio sardo.

In passato, infatti, ha vestito le maglie di Stintino, Torres, Li Punti e Bonorva, dimostrando affidabilità e continuità nel reparto arretrato. Entusiasta per questa nuova avventura, il neo difensore dell’Usinese ha espresso le sue prime sensazioni con la nuova maglia .

L’Usinese accoglie Davide Viale con grande entusiasmo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

