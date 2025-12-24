Promozione, nuovo acquisto per l’Usinese: arriva Davide VialeLa squadra rafforza così il suo reparto difensivo
L’Usinese (Promozione) rinforza il reparto difensivo con l’arrivo di Davide Viale, difensore classe 2000, ufficialmente nuovo giocatore rossoblù. Viale arriva dal Coghinas e porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in diverse realtà del calcio sardo.
In passato, infatti, ha vestito le maglie di Stintino, Torres, Li Punti e Bonorva, dimostrando affidabilità e continuità nel reparto arretrato. Entusiasta per questa nuova avventura, il neo difensore dell’Usinese ha espresso le sue prime sensazioni con la nuova maglia