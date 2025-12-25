Riparte con decisione la corsa di Matteo Vinci nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’attaccante della Ferrini Cagliari, nell’ultimo turno, ha messo a referto il 14° voto stagionale, consolidando la leadership in una graduatoria che lo ha visto protagonista sin dall’inizio.

Il massimo campionato regionale ha ormai raggiunto il giro di boa e Vinci può vantare una continuità impressionante: è stato sempre votato, fatta eccezione per la penultima giornata, quando non è sceso in campo a causa di un attacco influenzale. Un’assenza che non ha comunque intaccato il suo primato.

Alle sue spalle perde terreno Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, fermo a quota 12 punti. Più staccato il terzetto che occupa il gradino più basso del podio virtuale: a 9 punti Ousmane Balde del Buddusò ha raggiunto la coppia della Nuorese formata da Alessandro Cadau e Filippo Carraro.

Molto folto il gruppo a quota otto: Andrea Porcheddu (Carbonia), Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Nicolas Martin Capellino (Iglesias), Nicola Mereu (Lanusei), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi) e il duo del Villasimius Daniele Cannas e Matteo Forzati.

Con la seconda metà della stagione alle porte, la lotta per i vertici della classifica dei migliori si preannuncia più aperta che mai, ma per ora il leader ha un nome e un cognome ben precisi: Matteo Vinci.

CLASSIFICA

14 PUNTI

Matteo Vinci (Ferrini Cagliari)

12 PUNTI

Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa)

9 PUNTI

Ousmane Balde (Buddusò); Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese)

8 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Nicola Mereu (Lanusei); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius)

7 PUNTI

Nicolas Ricci (Atletico Uri); Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Fabio Cocco (Nuorese); Mauricio Bringas e Adam Idrissi (Tempio)

6 PUNTI

Ablaye Faye e Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Mario Esposito (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins e Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì)

5 PUNTI

Giovanni Piga (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Leonardo Boi, Giuseppe Maurizio Floris e Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Tommaso Arzu e Edoardo Piras (Iglesias); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Federico Caredda e Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Blas Dante Tapparello (Ossese); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Emanuele Daga (Sant'Elena 1, Tortolì 4); Massimo Fadda e Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa e Enrico Zirolia (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius)

4 PUNTI

Santiago Arnaudo e Federico Piga (Atletico Uri); Saihou Gassama, Francois David Gomis Mendy e Umar Osman (Buddusò); Ciprian Dombrovoschi e Valerio Secci (Calangianus); Costantino Chidichimo e Fabio Mastino (Carbonia); Mirko Fidanza e Joel Salvi Costa (Iglesias); Federico Bonu e Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Massimiliano Manca (Nuorese); Werther Carboni e Filippo Mascia (Ossese); Jerry Alberto Ortiz Cortes, Nicolò Sanna e Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Delogu, Andrea Leonardo Manca e Luc Didier Oli Oro (Sant'Elena); Mattia Caddeo, Emanuele Fois e Nicholas Navarrete (Taloro Gavoi); Stefan Dimitrijevic e Samuele Spano (Tempio); Ilyas Lahrach e Sergio Sulis (Tortolì).

