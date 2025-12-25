Migliori Eccellenza, torna a fare punti il leader Matteo VinciQuattordicesimo voto stagionale per l’attaccante della Ferrini
Riparte con decisione la corsa di Matteo Vinci nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’attaccante della Ferrini Cagliari, nell’ultimo turno, ha messo a referto il 14° voto stagionale, consolidando la leadership in una graduatoria che lo ha visto protagonista sin dall’inizio.
Il massimo campionato regionale ha ormai raggiunto il giro di boa e Vinci può vantare una continuità impressionante: è stato sempre votato, fatta eccezione per la penultima giornata, quando non è sceso in campo a causa di un attacco influenzale. Un’assenza che non ha comunque intaccato il suo primato.
Alle sue spalle perde terreno Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, fermo a quota 12 punti. Più staccato il terzetto che occupa il gradino più basso del podio virtuale: a 9 punti Ousmane Balde del Buddusò ha raggiunto la coppia della Nuorese formata da Alessandro Cadau e Filippo Carraro.
Molto folto il gruppo a quota otto: Andrea Porcheddu (Carbonia), Andrea Corda (Ferrini Cagliari), Nicolas Martin Capellino (Iglesias), Nicola Mereu (Lanusei), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi) e il duo del Villasimius Daniele Cannas e Matteo Forzati.
Con la seconda metà della stagione alle porte, la lotta per i vertici della classifica dei migliori si preannuncia più aperta che mai, ma per ora il leader ha un nome e un cognome ben precisi: Matteo Vinci.
CLASSIFICA
14 PUNTI
Matteo Vinci (Ferrini Cagliari)
12 PUNTI
Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa)
9 PUNTI
Ousmane Balde (Buddusò); Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese)
8 PUNTI
Andrea Porcheddu (Carbonia); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Nicola Mereu (Lanusei); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius)
7 PUNTI
Nicolas Ricci (Atletico Uri); Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Fabio Cocco (Nuorese); Mauricio Bringas e Adam Idrissi (Tempio)
6 PUNTI
Ablaye Faye e Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Mario Esposito (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins e Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì)
5 PUNTI
Giovanni Piga (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Leonardo Boi, Giuseppe Maurizio Floris e Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Tommaso Arzu e Edoardo Piras (Iglesias); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Federico Caredda e Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Blas Dante Tapparello (Ossese); Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Emanuele Daga (Sant'Elena 1, Tortolì 4); Massimo Fadda e Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa e Enrico Zirolia (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius)
4 PUNTI
Santiago Arnaudo e Federico Piga (Atletico Uri); Saihou Gassama, Francois David Gomis Mendy e Umar Osman (Buddusò); Ciprian Dombrovoschi e Valerio Secci (Calangianus); Costantino Chidichimo e Fabio Mastino (Carbonia); Mirko Fidanza e Joel Salvi Costa (Iglesias); Federico Bonu e Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Massimiliano Manca (Nuorese); Werther Carboni e Filippo Mascia (Ossese); Jerry Alberto Ortiz Cortes, Nicolò Sanna e Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Delogu, Andrea Leonardo Manca e Luc Didier Oli Oro (Sant'Elena); Mattia Caddeo, Emanuele Fois e Nicholas Navarrete (Taloro Gavoi); Stefan Dimitrijevic e Samuele Spano (Tempio); Ilyas Lahrach e Sergio Sulis (Tortolì).